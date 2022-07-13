МЕНЮ
  • О проекте
  • Генплан
  • Архитектура
  • Спорт и отдых
  • Инфраструктура
  • Безопасность
  • Расположение
  • Схема реализации
  • Варианты оплаты
  • О компании
  • Партнеры
    • Контакты:
    +7 495 222 0 333
    info@bbereg.ru

    АДРЕС ОФИСА:
    Московская область,
    г.о. Красногорск, деревня Нефедьево
    Главная
    Природа семейных ценностей
    Главная
    Надёжный причал

    Близкий берег - новый премиальный поселок современных семейных усадеб на излучине реки возле посёлка Нахабино.

    Архитектура: мастерская Мастеропуло
    Каким вы видите собственный дом?
    Представьте яркую зелень просторного ухоженного сада и вид сквозь деревья на спокойную реку. Вечерний запах сырой некошеной травы и тишину, наполненную пением птиц. И умиротворение, разлитое в чистом воздухе.
    Рядом с Нахабино в излучине тихой реки появился «Близкий Берег» — поселок просторных семейных усадеб, где каждый метр продуман и создан нами для вас как для себя самих. Заботясь о семейном досуге, мы построим спортивный зал с бассейном, ресторан, игровые площадки и даже банный комплекс, где можно отдохнуть душой и телом.

    Мы долго совершенствовали проект, не упуская ни одной детали.

    В плане появились теннисный корт, поле для мини футбола, парк для прогулок, детская площадка с зонированием для детей разного возраста, велосипедные и беговые дорожки, пляж. Получилось нечто большее, чем просто коттеджный поселок.

    25%
    Территории отведено под благоустройство
    Архитектура
    «Близкий Берег» — это идея естественной жизни. С первого эскиза мы проектировали уютное жилое пространство, возвращающее к природе. Дома выполнены по технологии лафета и клееного бруса. Основным строительным материалом является экологически чистое дерево хвойных пород — сосна, ель, лиственница, кедр. Одним из ключевых трендов современности является «горизонтальная» жизнь, поэтому в каждом доме максимум два уровня.
    Архитектура: мастерская Мастеропуло
    9,5
    Площадь пейзажного парка, га
    Выбрав зеленый участок со спокойным ландшафтом, мы придали ему дополнительную пластику — добавили холмов и возвышений, радующих глаз. Сохранили максимум растущих деревьев, и высадили более 2 000 новых деревьев, чтобы создать рукотворный парк для ваших прогулок. Проложили удобные и тихие дорожки. Геопластика расширила панораму, чтобы как можно больше домов получило речной обзор.

    Дома расположены в глубине просторных участков. Дистанция надежно обеспечивает полную приватность и даже изолированность — узнать, у себя ли соседи, вы сможете разве что по телефону.

    Вокруг только близкие и природа, ставшая частью интерьера благодаря панорамным окнам в пол.

    Окружающие виды словно пейзаж мастера живописи — любоваться можно бесконечно, каждый раз открывая для себя что-то новое.

    • Главная Мастеропуло. Проект Ока
    • Главная STROYHOUSE. Проект Блекхокс
    • Главная STROYHOUSE. Проект 4 сезона
    • Главная HOLZ HOUSE. Проект Вестерос
    • Главная HOLZ HOUSE. Проект Антони
    • Главная КЛМ АРТ. Проект Мумбаи
      Главная
      Дома выполнены из дерева по современным технологиям
      Главная
      Этажность - максимум два уровня
      Главная
      Материал - экологически чистое дерево
      Главная
      В каждом доме - панорамные окна в пол
      Главная
      Готовые проекты и возможность выбора идеального дома
      Главная
      Единый архитектурный облик посёлка - залог комфортной эстетики вашей загородной жизни
      Мы создали уголок семейных резиденций, или родовое гнездо, куда будут стремиться дети и взрослые. Дети — дышать полной грудью, чувствовать ветер на лице, подставлять ладони солнцу. А взрослые — не «выбираться» друг к другу при редком удобном случае, а просто наслаждаться природой и жизнью, вечерами собираясь за одним большим столом.
      Близкий Берег сотрудничает с четырьмя подрядными организациями, каждая из которых создала для поселка несколько проектов домов, предусматривая возможность их изменения и адаптации в соответствии с пожеланиями покупателя.
      250 850
      Площадь домов, м²
      • Главная Близкий Берег
      • Главная Близкий Берег
      • Главная Близкий Берег
      • Главная Близкий Берег
      • Главная Близкий Берег
      • Главная Близкий Берег
        Спорт и Отдых
        Главная
        Универсальный спортивный зал с бассейном, фитнесом, крытым теннисным кортом и спортивной площадью
        Главная
        Банный комплекс с традиционной русской баней
        Главная
        Детские площадки с безопасным покрытием
        Спорт и Отдых
        Главная
        Универсальный спортивный зал с бассейном, фитнесом, крытым теннисным кортом и спортивной площадью
        Главная
        Банный комплекс с традиционной русской баней
        Главная
        Детские площадки с безопасным покрытием
        Главная
        Поле для мини-футбола и теннисный корт
        Главная
        Пейзажный парк для прогулок
        Главная
        Велосипедные и беговые дорожки в парке
        Главная
        Ресторан с пляжем
        • Главная
        • Главная
        • Главная
          Инфраструктура
          коттеджного
          посёлка
          Главная
          Центральные коммуникации на базе собственного водозаборного узла и очистных сооружений
          Главная
          Централизованное газоснабжение
          Главная
          Ливневая канализация для сбора поверхностных вод
          Главная
          Централизованный вывоз ТБО
          Главная
          Высокоскоростной интернет
          Главная
          Профессиональная управляющая компания с офисом на территории посёлка, консьерж-сервис
          Главная
          Периметр и общественные пространства - под постоянным видеонаблюдением
          Главная
          Медицинский пункт на территории
          Главная
          Детский развивающий центр
          • Главная
            Главная
            Периметр и общественные пространства - под постоянным видео-наблюдением
            Главная
            Медицинский пункт на территории
            Главная
            Детский развивающий центр
            Приватность и
            безопасность
            Частная жизнь домовладельцев и гостей находится под надежной защитой. Территория поселка огорожена; по периметру осуществляется постоянное видеонаблюдение; въезд в «Близкий Берег» возможен только по пропуску через КПП с круглосуточным постом охраны. В административном корпусе будет действовать медицинский пункт.
            Общественные зоны и променад также находятся под непрерывным видеонаблюдением с мониторами, выведенными на пульт охраны. На реке организован искусственный противоток, исключающий образование льда — так в зимнее время образуется естественная граница.
            Противопожарная безопасность обеспечивается гидрантами, заложенными на водозаборном узле в рамках централизованной системы водоснабжения. В инженерных системах предусмотрен режим автоматического пожаротушения с одновременным вызовом пожарных расчетов.
            Схема реализации
            Покупателям предлагается приобретение земельного участка со всеми коммуникациями и одновременное заключение договора подряда на строительство дома, по выбранному покупателем проекту с аккредитованным застройщиком, существенным условием сделки является аванс подряда в размере не менее 50% от стоимости дома.
            Варианты оплаты
            Продажа участка только с подрядом
            Главная
            100% участок +50% за дом (остальное по этапам стройки)
            Главная
            Рассрочка от ООО “Нахабино Парк”
            Главная
            Комфортный кредит от ПАО "Банк Уралсиб"
            Главная
            Ипотека на участок и дом от ПАО “Сбербанк”
            Близкий Берег
            Расположение и окружение
            Построить маршрут
            Инфраструктура
            30
            мин.
            Пешком до
            станции МЦД
            «Нахабино»
            3,5
            км
            Станция МЦД
            «Нахабино»
            1,5
            км
            От ворот КПП до
            Волоколамского
            шоссе
            16
            км
            До МКАД по
            Волоколамскому
            шоссе
            20
            мин.
            Время в пути до
            Москвы