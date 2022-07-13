Природа семейных ценностей
Надёжный причал
Близкий берег - новый премиальный поселок современных семейных усадеб на излучине реки возле посёлка Нахабино.
Архитектура: мастерская Мастеропуло
Каким вы видите собственный дом?
Представьте яркую зелень просторного ухоженного сада и вид сквозь деревья на спокойную реку. Вечерний запах сырой некошеной травы и тишину, наполненную пением птиц. И умиротворение, разлитое в чистом воздухе.
Рядом с Нахабино в излучине тихой реки появился «Близкий Берег» — поселок просторных семейных усадеб, где каждый метр продуман и создан нами для вас как для себя самих. Заботясь о семейном досуге, мы построим спортивный зал с бассейном, ресторан, игровые площадки и даже банный комплекс, где можно отдохнуть душой и телом.
Мы долго совершенствовали проект, не упуская ни одной детали.
В плане появились теннисный корт, поле для мини футбола, парк для прогулок, детская площадка с зонированием для детей разного возраста, велосипедные и беговые дорожки, пляж. Получилось нечто большее, чем просто коттеджный поселок.
25%
Территории отведено под благоустройство
Архитектура
«Близкий Берег» — это идея естественной жизни. С первого эскиза мы проектировали уютное жилое пространство, возвращающее к природе. Дома выполнены по технологии лафета и клееного бруса. Основным строительным материалом является экологически чистое дерево хвойных пород — сосна, ель, лиственница, кедр. Одним из ключевых трендов современности является «горизонтальная» жизнь, поэтому в каждом доме максимум два уровня.
Архитектура: мастерская Мастеропуло
9,5
Площадь пейзажного парка, га
Выбрав зеленый участок со спокойным ландшафтом, мы придали ему дополнительную пластику — добавили холмов и возвышений, радующих глаз. Сохранили максимум растущих деревьев, и высадили более 2 000 новых деревьев, чтобы создать рукотворный парк для ваших прогулок. Проложили удобные и тихие дорожки. Геопластика расширила панораму, чтобы как можно больше домов получило речной обзор.
Дома расположены в глубине просторных участков. Дистанция надежно обеспечивает полную приватность и даже изолированность — узнать, у себя ли соседи, вы сможете разве что по телефону.
Вокруг только близкие и природа, ставшая частью интерьера благодаря панорамным окнам в пол.
Окружающие виды словно пейзаж мастера живописи — любоваться можно бесконечно, каждый раз открывая для себя что-то новое.
Дома выполнены из дерева по современным технологиям
Этажность - максимум два уровня
Материал - экологически чистое дерево
В каждом доме - панорамные окна в пол
Готовые проекты и возможность выбора идеального дома
Единый архитектурный облик посёлка - залог комфортной эстетики вашей загородной жизни
Мы создали уголок семейных резиденций, или родовое гнездо, куда будут стремиться дети и взрослые. Дети — дышать полной грудью, чувствовать ветер на лице, подставлять ладони солнцу. А взрослые — не «выбираться» друг к другу при редком удобном случае, а просто наслаждаться природой и жизнью, вечерами собираясь за одним большим столом.
Близкий Берег сотрудничает с четырьмя подрядными организациями, каждая из которых создала для поселка несколько проектов домов, предусматривая возможность их изменения и адаптации в соответствии с пожеланиями покупателя.
Спорт и Отдых
Универсальный спортивный зал с бассейном, фитнесом, крытым теннисным кортом и спортивной площадью
Банный комплекс с традиционной русской баней
Детские площадки с безопасным покрытием
Спорт и Отдых
Универсальный спортивный зал с бассейном, фитнесом, крытым теннисным кортом и спортивной площадью
Банный комплекс с традиционной русской баней
Детские площадки с безопасным покрытием
Поле для мини-футбола и теннисный корт
Пейзажный парк для прогулок
Велосипедные и беговые дорожки в парке
Ресторан с пляжем
Инфраструктуракоттеджногопосёлка
Центральные коммуникации на базе собственного водозаборного узла и очистных сооружений
Централизованное газоснабжение
Ливневая канализация для сбора поверхностных вод
Централизованный вывоз ТБО
Высокоскоростной интернет
Профессиональная управляющая компания с офисом на территории посёлка, консьерж-сервис
Периметр и общественные пространства - под постоянным видеонаблюдением
Медицинский пункт на территории
Детский развивающий центр
Периметр и общественные пространства - под постоянным видео-наблюдением
Медицинский пункт на территории
Детский развивающий центр
Приватность и безопасность
Частная жизнь домовладельцев и гостей находится под надежной защитой. Территория поселка огорожена; по периметру осуществляется постоянное видеонаблюдение; въезд в «Близкий Берег» возможен только по пропуску через КПП с круглосуточным постом охраны. В административном корпусе будет действовать медицинский пункт.
Общественные зоны и променад также находятся под непрерывным видеонаблюдением с мониторами, выведенными на пульт охраны. На реке организован искусственный противоток, исключающий образование льда — так в зимнее время образуется естественная граница.
Противопожарная безопасность обеспечивается гидрантами, заложенными на водозаборном узле в рамках централизованной системы водоснабжения. В инженерных системах предусмотрен режим автоматического пожаротушения с одновременным вызовом пожарных расчетов.
Схема реализации
Покупателям предлагается приобретение земельного участка со всеми коммуникациями и одновременное заключение договора подряда на строительство дома, по выбранному покупателем проекту с аккредитованным застройщиком, существенным условием сделки является аванс подряда в размере не менее 50% от стоимости дома.
Варианты оплаты
Продажа участка только с подрядом
100% участок +50% за дом (остальное по этапам стройки)
Рассрочка от ООО “Нахабино Парк”
Комфортный кредит от ПАО "Банк Уралсиб"
Ипотека на участок и дом от ПАО “Сбербанк”
Близкий Берег
Расположение и окружениеПостроить маршрут
Инфраструктура