Близкий Берег

Дома расположены в глубине просторных участков. Дистанция надежно обеспечивает полную приватность и даже изолированность — узнать, у себя ли соседи, вы сможете разве что по телефону.

Вокруг только близкие и природа, ставшая частью интерьера благодаря панорамным окнам в пол.

Окружающие виды словно пейзаж мастера живописи — любоваться можно бесконечно, каждый раз открывая для себя что-то новое.